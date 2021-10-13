سموحة يتمسك بالمشاركة في البطولة العربية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

خاطب نادي سموحة السكندري الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية، في ظل عدم مشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال سموحة في طلبه: «يرجى التكرم بالعلم بتمسك نادي سموحة بحقه في المشاركة بالبطولة العربية للأندية في حالة عدم مشاركة النادي في كأس الكونفدرالية، وذلك حيث إن أحد أهم أدوار اتحاد كرة القدم هو رفع مستوى الأندية المصرية من خلال خلق تنافس شريف بينها، لذا يجب أن يكون اختيار الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية طبقاً لمعايير واضحة».

وتابع: «وذلك من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل والمنافسة على الحصول على البطولة من خلال اختيار أفضل الأندية طبقاً لجدول الترتيب، والذي يعتبر القاعدة الأساسية والوحيدة لاختيار الأندية المشاركة، والذي يعد تأكيداً على حيادية الاتحاد المصري، لذا نرجو من سيادتكم التأكيد على مشاركة سموحة في البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة وهو حق أصيل لنادي سموحة صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري».

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