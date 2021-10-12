الدوري المصري ينطلق 25 أكتوبر بحضور جماهيري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أعلنت رابطة الأندية، رسمياً انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز الجديد يوم 25 الجاري، على أن تنتهي المسابقة في 31 أغسطس من العام المقبل 2022، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز، موسم (2021 ـ 2022) بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

وأسفرت القرعة عن إقامة ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة، فيما يستهل الأهلي مبارياته بمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الأولى، بينما يستضيف الزمالك فريق إنبي ضمن الجولة نفسها.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت في الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب، مع انطلاق الأسبوع الأول للدوري، وقال: «الدوري الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشر كاميرات لكل مباراة، وهناك اتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة في الدوري بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية».

وأضاف: «هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وأحب أن أشكر كل أعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوماً، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدوري ثاني أيام فوز المنتخب الوطني على ليبيا في تصفيات كأس العالم».

وحرصت رابطة الأندية خلال مراسم قرعة الدوري، على تكريم رموز كرة القدم المصرية، منهم، طه إسماعيل، علي أبو جريشة، عمرو الدسوقي، ماهر همام، صابر عيد، عبد الظاهر السقا، عبود الخضري، جمال عبد الحميد، عبد المنعم «شطة»، محمد الجارم، حمادة صدقي، محمود أبو رجيلة، أيمن يونس، سيد معوض.

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