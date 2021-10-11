إقالة مدرب موريتانيا الفرنسي مارتينز

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد يحيى الإثنين وضع حد لسبع سنوات من التعاون مع مدرب منتخب بلاده الفرنسي كورنتان مارتينز وذلك عقب خروجه خالي الوفاض من سباق المنافسة على التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسقطت موريتانيا في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها تونس الأحد في نواكشوط في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، وهي النقطة الأولى لـ"المرابطين" في الدور الثاني فبقيت في المركز الأخير وتبخرت آمالها في التأهل إلى الدور النهائي كونها تتخلف بفارق تسع نقاط عن تونس المتصدرة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وجاءت إقالة مارتينز في بيان رسمي أصدره الاتحاد الموريتاني للعبة.

وقاد مارتينز، اللاعب السابق لنادي أوكسير، موريتانيا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019، والمقبلة في الكاميرون مطلع العام المقبل.

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