الهلال السوداني يستغني عن قائد الفريق

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

كشف مصدر من لجنة تطبيع نادي الهلال، فضل حجب اسمه، لـ «البيان الرياضي»، أن اللجنة تدرس شطب قائد الفريق ومدافعه الأيسر، عبد اللطيف بوي، وبرر المسؤول الخطوة، أن اللاعب لم يشارك مع الفريق الموسم الماضي، وبات خارج حسابات المدير الفني ريكاردو، بجانب وجود عدد من اللاعبين المميزين في نفس الوظيفة، اثنان منهم ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

كما تهدد المغادرة عدداً من نجوم الفريق، على رأسهم متوسط الميدان، نزار حامد، والمهاجم محمد موسى الضي، ويتجه النادي لإعارة عدد من لاعبي الفريق لأندية أخرى، ويصطدم في ذلك، برفض عدد منهم الإعارة، واختيار تحديد المصير بنفسه، منهم بشه الصغير وسليم برشاوي، وأفادت تقارير بأن لجنة التطبيع لا ترغب في إبرام تعاقدات مع لاعبين أجانب للموسم المقبل، وستكتفي بالانتدابات المحلية، وربما اصطدمت رغبة اللجنة، مع تصريحات سابقة للمدير الفني البرتغالي ريكاردو، عن رغبته في انتداب لاعبين أجانب، يشكلون إضافة للفريق في استحقاقاته الأفريقية والمحلية المقبلة.

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