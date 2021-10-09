إصابة محمود وحيد وصلاح محسن في مران الأهلي المصري

المصدر: د ب ا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اليوم السبت، أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن وحيد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وسيبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأضاف أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأوضح أن صلاح محسن مهاجم الفريق غادر مران الفريق الجماعي اليوم بسبب كدمة خفيفة في كاحل القدم خلال المران.

وقال إن الجهاز الطبي فضل إراحة اللاعب، وسيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته.

وأكد أبو عبلة أن الكدمة التي تعرض لها محسن خفيفة، وسيكون جاهزا بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية غدًا بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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