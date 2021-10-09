وزير الرياضة المصري يشيد بإنجازات صلاح

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على المردود العالمي الذي يقدمه مع ناديه على مستوى كافة المنافسات، والأرقام التي يحققها يوماً بعد يوم، آخرها تخطيه حاجز المئة هدف في الدوري الإنجليزي، متمنياً له دوام التوفيق والتألق في مسيرته الرياضية التي نفتخر بها جميعاً.

أكد الوزير ثقته في النجم المصري محمد صلاح وزملائه في تقديم أفضل أداء لهم في مباريات المنتخب وإضافة إنجازات جديدة للكرة المصرية .

وقال صبحي: إن محمد صلاح يعد مثالاً للتحدي والإخلاص في العمل، وأصبح قدوةً للنشء والشباب بموهبته وأخلاقه والتزامه، وإنجازاته المتتالية التي يحققها في الملاعب الأوروبية، مشيراً أن صلاح يعد سفيراً حسناً لمصر على مستوى العالم .

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