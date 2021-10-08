الكويت الكويتي يبلغ المباراة النهائية للبطولة العربية للسلة

المصدر: البيان ووكالات

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى المباراة النهائية من البطولة العربية لكرة السلة المقامة حاليا في الاسكندرية، وذلك عقب فوزه على الزهراء التونسي 83 / 80 في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور قبل النهائي.

جاءت المباراة مثيرة بين الطرفين حيث سيطر الزهراء على بداية المباراة، إلا أن الفريق الكويتي عاد سريعاً في الشوط الثاني، ونجح في صناعة الفارق ليحسم التأهل للمباراة النهائية لصالحه.

وفي الربع الأول من المباراة تقدم الزهراء بنتيجة 21 / 17 قبل أن يعود الكويت، ويفوز في الربع الثاني بنتيجة 42 / 33.

وواصل الكويت تفوقه في الربع الثالث ليحسمه بنتيجة 63 / 58، قبل أن يفوز في الربع الرابع ويحسم اللقاء لصالحه.

وتقام المباراة النهائية غداً السبت بين الكويت الكويتي، والفائز من مباراة الاتحاد السكندري و الأهلي التي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة اجتماعاً غداً في الإسكندرية برئاسة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد لحسم موعد انتخابات الاتحاد المقبلة والمتوقع إقامتها في الربع الأول من 2022، ويبحث الاجتماع خريطة البطولات المقبلة، ويتنافس على استضافة بطولة الرجال كل من الكويت الكويتي والزهراء التونسي، وبطولة السيدات الأمل التونسي وبيروت اللبناني.

من ناحية أخرى اختتمت أمس بنادي سبورتنج دورة المدربين العرب للسلة بمشاركة 86 دارساً وحضور اللواء (م) إسماعيل القرقاوي وتضمنت الدورة أحدث نظم التدريب في العالم.

وأشاد القرقاوي بنجاح الدورة في ظل جائحة كورونا، وقال: هدف الاتحاد العربي دعم الكوادر الفنية وتأهيل المدربين، كما أن تكثيف مثل تلك الدورات ينعكس إيجاباً على سلك التدريب. حاضر في الدورة كل من الألماني ديرك باومان مدرب المنتخب التونسي بطل أفريقيا، ورفيق يوسف وأشرف توفيق من مصر والدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي والمدير الفني لاتحاد السلة الإماراتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز