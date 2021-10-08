جائزة دولية للرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حصل المصري ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز،على جائزة أفضل قائد في فئة أندية كرة القدم تحت 40 عاماً، في حفل جوائز «أفضل القادة الرياضيين» لعام 2021، الذي استضافته لندن.

وجاء الاختيار في ظل قيادته واحد من أهم وأكبر أندية مصر وقارة أفريقيا، رغم أنه يبلغ من العمر 36 عاماً فقط.

وبدأ عيد مشواره الرياضي لاعباً لكرة السلة، ثم تولى قيادة أحد أهم شركات الإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، حقق نادي بيراميدز تحت قيادته نجاحات كبيرة خلال عامين فقط من أبرزها وصول فريق الكرة إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،وتحقيقه المركز الثالث بالدوري بعد الأهلي والزمالك، بجانب اللعب في نهائي كأس مصر.

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