تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

يخوض المنتخب المصري اللقاء الثالث في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ضد منتخب ليبيا، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب مصر وليبيا كل من الجابون وأنجولا.

ويتصدر منتخب ليبيا ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب الجابون ثم أنجولا على الترتيب، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على أنجولا في الجولة الأولى ثم التعادل خارج أرضه أمام الجابون.

ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة في كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات الإفريقية إلى المرحلة الثالثة، التي تحدد المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال 2022.

وطلب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، من الجمهور الكروي المصرى مساندته في مهمته مع منتخب مصر، والتوقف عن الحديث حول قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتى ليبيا المحدد لهما اليوم الجمعة 8 أكتوبر، والاثنين 11 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكدًا على أن ما يهمه هو أمر واحد فقط، وهو منتخب مصر دون النظر لأى أسماء، رافضاً الإفصاح عن سبب استبعاد ثنائى الأهلي محمد شريف ومحمد مجدى «أفشة»، في مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وأعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت On Time Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر وليبيا على شاشتها.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر وفقا للمصري اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، رمضان صبحي.

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