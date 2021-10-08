القبض على نائب رئيس نادي المريخ السوداني

المصدر: (الخرطوم-حسن فاروق)

ألقت السلطات السودانية القبض على النائب الأول لرئيس نادي المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي، على خلفية بلاغٍ تقدمت به مجموعة آدم عبد الله سوداكال الطرف الآخر من الصراع الإداري داخل نادي المريخ، ورجحت بعض التقارير أن يكون القبض تم بسبب عدم حضور محمد سيد جلسة المحكمة.

يذكر أنه في الرابع من سبتمبر المنصرم، أجرى نادي المريخ جمعية عمومية انتخابية، أسفرت عن تولي حازم مصطفى رئاسة النادي في المرحلة المقبلة.

كان رئيس نادي المريخ آدم سوداكال قد التقى بالفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة، وتطرق الطرفان للكثير من المواضيع، ومن بينها الأوضاع الراهنة بنادي المريخ.

ويعيش نادي المريخ أزمة إدارية معقدة، أفرزت وجود مجلسين للإدارة يتمسك كل طرف بأحقيته في إدارة النادي.

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