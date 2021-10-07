ما حقيقة تسمم لاعبي منتخب غينيا بيساو في المغرب؟

المصدر: البيان

تعرض بعض اللاعبين وعدد من أعضاء الطاقم الفني لمنتخب غينيا بيساو لتسمم غذائي ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى في مدينة الرباط المغربية أمس الأربعاء، وفقاً لبعض المصادر الأخبارية، وذلك قبل مواجهة منتخب غينيا بيساو أمام نظيره المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 التي انتهت أمس لصالح المنتخب المغربي بنتيجة كبيرة 5-0، فما حقيقة الخبر؟.

منتخب غينيا أكد أن 25 لاعبا من صفوفه تعرضوا للتسمم الغذائي، وتم نقلهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية خلال الساعات الماضية.

كما توعد الاتحاد الغيني لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنظيره المغربي، بسبب حالة التسمم، مؤكدا على أنه تم توثيق حالة التسمم التي تعرض لها الفريق.

وأرسل الاتحاد الغيني احتجاجه الرسمي مع التقارير الطبية وفقاً لروسيا اليوم، لإثبات الحادث الذي تعرض له المنتخب في المغرب، قبل انطلاق المباراة بساعات.

وتداولت عديد المواقع المختصة، صورا تظهر لاعبا غينيا وهو يعاني من بعض المشاكل الصحية، وذلك بعد تناول العشاء، حيث أكدت هذه المصادر أن وفد غينيا يعاني من مشاكل خطيرة تطلبت نقل اللاعبين إلى المستشفى.

من جانبه أكد مسؤول في اتحاد الكرة المغربي في تصريح أن جميع لاعبي المنتخب الغيني غادروا المستشفى مباشرة بعد إجرائهم فحوصات طبية دقيقة أكدت أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

ورفض عدد كبير من أعضاء الوفد الغيني الخضوع للفحوصات، في وقت أظهرت فيه نتائج التحاليل التي خضع لها بقية أعضاء الوفد عدم وجود أي حالات تسمم في صفوف الوفد الغيني، بحسب البيان الذي نشره مستشفى "الشيخ زايد".



كما أكدت تقارير صحفية أن الفريق الغيني كان شأنه شأن جميع المنتخبات والفرق مرفقا بطباخه ومؤونته وكما اعتادت الأعراف يتم توفير مطبخ خاص للفريق داخل مقر الإقامة في إطار المساعدات المتعارف عليها.

ولم تلق الضجة المفتعلة قبل موعد المباراة بساعات قليلة أي صدى لتأجيل المباراة التي انتهت بفوز مغربي عريض بخماسية بيضاء.

بذلك رفع المنتخب المغربي رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو عند النقطة الرابعة في وصافة المجموعة.

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