المغرب يكرم وفادة غينيا بيساو بـ "خماسية" في تصفيات المونديال وينتزع منها الصدارة

المصدر: أ ف ب

أكرم المغرب وفادة ضيفته غينيا بيساو بخماسية نظيفة وانتزع منها الصدارة الأربعاء في الرباط، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وسجل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي (ق31) ومهاجم واتفورد الإنجليزي عمران لوزة (ق45+1) وصانع ألعاب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي إلياس شاعر (ق49) ومهاجم هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (ق62) ولاعب وسط إشبيلية الإسباني منير الحدادي (ق82) الأهداف.

وهو الفوز الثاني للمغرب بعد الأول على السودان 2-صفر، فرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو التي لعبت ثلاث مباريات.

ويلتقي المنتخبان السبت في الدار البيضاء في الجولة الرابعة.

ويخوض المغرب مباراة ثالثة ضد غينيا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية التي كانت مقررة في السادس من الشهر الماضي في كوناكري وتأجلت بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الغيني ألفا كوندي.

وضغط المغرب منذ البداية بحثا عن التسجيل لكنه وجد صعوبة في فك التكتل الدفاعي للضيوف.

وكانت أول فرصة لأسود الأطلس في الدقيقة 15 من تسديدة قوية لمدافع باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي من داخل المنطقة فوق العارضة (ق15).

وأهدر شاعر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من حكيمي سددها برعونة ارتدت من أحد المدافعين وتهيأت أمام لوزة خارج المنطقة فسددها فوق الخشبات الثلاث (ق20).

وسدد لاعب وشط أينتراخت فرانكفورت الألماني أيمن برقوق كرة قوية من حافة المنطقة فوق المرمى (ق24).

وكاد لاعب وسط فيورنتينا الايطالي سفيان أمرابط يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس جواو منديش إلى ركنية (ق28).

ونجح حكيمي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة أبعدها دفاع غينيا بيساو إثر ركلة ركنية فسددها قوية من جافة المنطقة على يمين الحارس منديش (ق31).

وكاد حكيمي يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر (ق38).

وجرب شاعر حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي منديش (ق39).

وحصل المغرب على ركلة جزاء اثر عرقلة ريان مايي داخل المنطقة فانبرى لها لوزة بنجاح على يمين الحارس منديش (ق45+1).

وهو الهدف الاول للوزة في أول مباراة بألوان المغرب.

وعزز شاعر تقدم المغرب مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسطنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس منديش (ق49).

وأضاف الكعبي الهدف الرابع بتسديدة أكروباتية من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضيةو لآدم ماسينا (ق62).

وختم البديل الحدادي المهرجان بهدف خامس عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مايي فانفرد بالحارس منديش وتابعها داخل المرمى (ق82).

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