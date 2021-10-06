وفاة اللاعب المصري مؤمن زكريا.. ما الحقيقة؟

المصدر: البيان

كشفت ريهام الشيمي، زوجة لاعب النادي الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا، حقيقة نبأ وفاته الذي جرى تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفت الشيمي، اليوم، عبر حسابها الشخصي في موقع «إنستغرام»، الشائعة، مبديةً استياءها الشديد تجاه تلك الأخبار الكاذبة التي تثير الخوف والهلع.

وعلَّقت على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: «حسبنا الله ونعم الوكيل، ليه بس كده، بدل ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه؟!».

وأضافت: «اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها، طول اليوم تليفونات للتأكد من صحة الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

يُذكر أن مؤمن زكريا أصيب بمرض نادر شخَّصه الأطباء بأنه ضمور في العضلات، ما أثر بصورة واضحة في طريقة نطقه.

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