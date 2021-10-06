محمد صلاح يدعم سلة الاتحاد السكندري معنوياً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حرص نجم ليفربول الانجليزي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح على لقاء فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بمقر إقامتهم في الفندق الذي يقيم فيه الفريق ببرج العرب بالإسكندرية وهو نفس الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري لكرة القدم، وتحدث صلاح للاعبين طالبا منهم بذل قصارى جهدهم للاحتفاظ بلقب البطولة العربية للمرة الثالثة على التوالي مؤكداً وقوفه ودعمه للفريق الاسكندراني زعيم كرة السلة العربية.

وحضر اللقاء محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد والذي أثنى على الدعم المعنوي الكبير للنجم محمد صلاح وحرصه على تقديم نصائح غالية.

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