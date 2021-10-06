كيروش يكشف ضمانات النجاح «للفراعنة»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر ، ضمانات نجاح «الفراعنة» في مشواره بتصفيات مونديال 2022 .

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب ليبيا يومي 8 و11 الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، ووجه كيروش رسالة مهمة للجماهير المصرية، وقال عبر «تويتر»: «السبيل الوحيد أمام منتخب مصر لضمان النجاح، أن يلتزم دوماً بأن يكون أفضل وأقوى وأن يطور ثقافة الفوز».

وعقد مدرب كيروش مؤتمراً صحافياً، للتحدث عن الاستعداد لمواجهتي ليبيا، وقال: «إذا كانت كرة القدم رياضيات أو عبارة عن بيانات، فالجميع سيكون لديه القدرة على أن يكون مدرباً، لكن كرة القدم فن، وهذا يستلزم العمل يومياً لتحسين الأداء.. الرياضيات تخص العلماء والمهندسين، وهم أفضل مني، لكننا في المعسكر الجاري نحاول أخذ خطوات للأمام للتطور والتحسن». أضاف: «نحتاج وقتاً أكبر للاستعداد، لكن الواقع يفرض علينا العمل وتقديم أداء جيد بأفضل طريقة ووسائل ممكنة».. ورفض كيروش التحدث عن أسباب استبعاد لاعب بعينه من قائمة الفراعنة ، وقال: «من اليوم الأول في عملي أتحدث عن لاعب واحد فقط وهو منتخب مصر».

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