شداد: حل أزمة المريخ بيد وزارة الرياضة السودانية

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أكد الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن حل أزمة المريخ الإدارية بات الآن بيد وزارة الرياضة السودانية، حيث أصبحت الأزمة على طاولة وزيرين للرياضة، وذلك في أعقاب اجتماع رسمي بينه ووزير الرياضة الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي وهنادي الصديق الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة الولائي «بدرجة وزير».

وقال شداد: الاتحاد الدولي لكرة القدم، يريد حلاً لأزمة المريخ، وقال: إذا وجدناه فإننا لن نتشاور فيه مع «فيفا» ، وذلك لأنه ينظر إلى الأمر من منظور أنها مشكلة داخلية، وبعد أن نجد الحل سوف نبلغه به، وحدد شداد في حديثه أن للوزيرين سلطات لإيجاد الحل، وأنه ليس هناك حل مرض، وأي حل ينهي الأزمة سوف يقبله اتحاد الكرة السوداني. واختتم بقوله: لو أعلن أي من طرفي الأزمة عن تنازله فإن الأمر يعتبر مقبولاً عندنا، ولو وصلا إلى وفاق سوف يجد عندنا القبول، ولو جاءت الوزارة بأي حل ينهي الأزمة فإننا سوف نقبله.

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