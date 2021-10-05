مسيرة صلاح في المناهج التعليمية المصرية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، عن أنه من الوارد إضافة مسيرة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول للمناهج التعليمية في مصر. وقال في تصريحات تلفزيونية: هناك مقترحات كثيرة في عدد من المجالات لإضافتها إلى المناهج الدراسية. ويتألق صلاح مع ليفربول منذ انطلاق الدوري الإنجليزي وسجل أول من أمس، هدفاً رائعاً أمام مانشستر سيتي في مباراة انتهت بالتعادل (2-2)، بالجولة السابعة وجاء الهدف من مجهود فردي حيث راوغ صلاح عدداً من مدافعي المنافس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

ولفت الهدف أنظار الخبراء والمتابعين ووسائل الإعلام العالمية، ونشرت «الغارديان»: هدف يعيش لسنوات، وأكدت«أكسبريس» أن هدف صلاح المبهر يزين صراع الجبابرة. ويحمل الهدف الرقم 7 لصلاح أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة، كما أنه نجح في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات.

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