«الترضية» تثير الجدل بشأن قائمة «الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

انتقد جماهير ونقاد، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بعد إعلان القائمة المبدئية لكأس العرب، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة في أواخر نوفمبر المقبل، وأعلن كيروش قائمة ضمت 35 لاعباً، وفقاً لطلب الاتحاد العربي لكرة القدم.

وجاء النقد بسبب الثلاثي محمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف ومصطفى فتحي، الذين تواجدوا في القائمة، في الوقت الذي تم استبعادهم من قائمة «الفراعنة» التي ستخوض مباراتي ليبيا، يومي 8 و11 أكتوبر على الترتيب، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ووصف نقاد هذه القائمة بأنها قائمة «الترضية»، والغرض من عودة الثلاثي المستبعد من مباراة ليبيا، هو تهدئة الرأي العام، لا سيما وأنهم يقدمون مستوى جيداً مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً شريف و«قفشة» اللذين جاء اختيارهما لتهدئة جماهير النادي الأهلي الغفيرة.

أيضاً جاءت عودة أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز إلى قائمة الفراعنة، لتثير الجدل وتدفع البعض إلى توقع حدوث أزمة بسبب شارة القيادة التي يحملها محمد صلاح نجم ليفربول، متخطياً نظام الأقدمية المعمول به، خصوصاً وأن فتحي نفسه كان قد أعترض على منح شارة القيادة إلى صلاح وقت تولى المكسيكي خافيير أغيري قيادة منتخب مصر.

لكن وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، طالب الجماهير بغلق ملف شارة قيادة الفراعنة، موضحاً أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيحمل الشارة حتى في وجود أحمد فتحي نجم بيراميدز والأخير تقبل الأمر.

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