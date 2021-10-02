هاشيك يستدعي «عنتر لبنان» والسوما بتشكيلة سوريا

المصدر: (عواصم - أ ف ب)

استدعى التشيكي هاشيك مدرب منتخب لبنان لكرة القدم، الهداف فضل عنتر«الساحل»، استعداداً لمباراتي العراق وسوريا يومي 7 و12 الجاري، في الدور الحاسم من تصفيات المونديال، وخطف «عنتر» الأنظار بتسجيله 7 أهداف في 3 جولات بالدوري اللبناني، ويفتقد هاشيك كلاً من نور منصور «العهد»، وحسن شعيتو «النجمة» للإصابة، وجدد ثقته باللاعب باسل جرادي «أبولون القبرصي»

من ناحية أحرى أعلن نزار محروس مدرب منتخب سوريا اختيار 30 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية ولبنان يومي 7 و12 الجاري بتصفيات المونديال، ويعود للفريق عمر السوما «الأهلي السعودي» بعد غيابه عن الجولتين الأولى والثانية للإصابة، وجاء الكشف عن القائمة بعد تعادل سوريا والصين 1 - 1 ودياً في معسكر الإمارات.

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