البرتغالي إيمانويل مدرباً جديداً للنصر السعودي

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم الجمعة تعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم وضمن دوري أبطال آسيا، خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس.

وقال النصر عبر حسابه على موقع تويتر "رسمياً (...) البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرباً للفريق الأول لكرة القدم".

وكان إدارة النصر أقالت مينيزيس في 19 سبتمبر الماضي بسبب سوء النتائج، وذلك بعد الخسارة على أرضه أمام الاتحاد 3-1، في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي.

واستعرض النصر على تويتر مسيرة المدرب البرتغالي التدريبية التي توج خلالها بلقب كأس البرتغال 2013، وكأس قبرص 2016، وكأي السوبر القبرصية 2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2019.

ويعود إيمانويل البالغ 46 عاماً إلى الملاعب السعودية للمرة الثانية، بعدما قاد التعاون للظفر بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب الدوري السعودي، وحصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2018-2019.

وسبق لإيمانويل أن تولى تدريب ألميريا الإسباني، والعين الإماراتي.

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