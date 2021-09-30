ضمك يعتلي صدارة الدوري السعودي مؤقتا بثنائية في مرمى الرائد

المصدر: د ب أ

اعتلى فريق ضمك صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) مؤقتا ، وذلك عقب فوزه على مضيفه الرائد 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم ضمك عن طريق إيمليو زيلايا في الدقيقة 86، قبل أن يضيف فيليبي أوجستو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة في صدارة تريب المسابقة مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة مع الأهلي غدا الجمعة ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة ذاتها، فاز النصر على مضيفه أبها 3 / 1.

وتقدم النصر في الدقيقة 18 عن طريق تاليسكا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 75 سجل أمين عطوشي هدف أبها الوحيد، قبل أن يعود النصر للتسجيل مجددا في الدقيقة 89 عن طريق فينسنت أبو بكر.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

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