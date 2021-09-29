كم راتب شوقي غريب مع الأولمبي المصري؟

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية مصرية، الراتب الشهري الذي سيحصل عليه شوقي غريب، المعين حديثا لتدريب المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم.

وذكر موقع "المصري اليوم"، أن غريب، سيتقاضى 250 ألف جنيه شهريا مع المنتخب الأولمبي، حيث تم تخفيض راتبه 50 بالمئة بعدما كان يتقاضى 500 ألف جنيه في ولايته الأخيرة مع المنتخب الأولمبي المصري.

وسيتقاضى غريب، راتبه مع المنتخب الأولمبي بداية من شهر أكتوبر المقبل، وستكون أول مهمة رسمية له مع الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق في اجتماع عقده الاثنين الماضي، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد، بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي.

جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة المصري كان قد أقال غريب وجهازه الفني عقب نهاية مشاركة المنتخب الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في طوكيو.

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