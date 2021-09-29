المدير الفني لمنتخب مصر يزف بشرى سارة لمحمد صلاح

المصدر: وكالات

أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، قراره النهائي بشأن صاحب شارة قيادة "الفراعنة" خلال الفترة المقبلة.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي، إنه قرر استمرار الشارة مع محمد صلاح نجم "الفراعنة" وليفربول.

وفسر كيروش القرار، بقناعته بأحقية صلاح في ارتداء شارة قيادة منتخب مصر، ولذلك قرر السير على نهج الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ومنح الشارة لنجم "الريدز".

وأكد كيروش، استمرار صلاح قائدا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، رافضا أي مقترح بإعادة منحها للاعبين وفقا للأقدمية.

وكان المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حسام البدري، قرر منح شارة القيادة لصلاح قبل أن يرحل ويتولى كيروش تدريب "الفراعنة".

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين هامتين أمام ليبيا في الشهر المقبل، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز