طرح تذاكر كأس العرب للجمهور..والإمارات تواجه سوريا على استاد راس أبوعبود

المصدر: وام

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح تذاكر حضور مباريات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين على الجمهور اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع أنه بعد الانتهاء من مرحلة مبيعات التذاكر الحصرية لحاملي بطاقات "فيزا"، التي جرى خلالها تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية، من المقرر تخصيص التذاكر في هذه المرحلة على أساس أسبقية التقدم لشرائها ومباشرة بعد إتمام عملية الدفع.

وأضاف الموقع: تتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباراتين على استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، وهما استاد البيت الذي سيشهد افتتاح ونهائي البطولة، واستاد راس أبو عبود الذي سيعد أول استاد يفكك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

وتتصدر تلك الافتتاحيات المهمة الجولة الأولى المليئة بالإثارة، حيث يرحب استاد البيت بالجماهير لأول مرة في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين قطر والبحرين، كما يستقبل استاد راس أبو عبود المشجعين لأول مرة خلال مواجهة منتخبي الإمارات وسوريا.

وأجريت بعض التعديلات على مواعيد إقامة المباريات الثلاث في اليوم الأول للبطولة، حيث تم إعداد نسخة محدثة من جدول مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com، بينما لم يطرأ أي تغيير على صلاحية تذاكر المباريات التي حصل عليها الجمهور في السابق بعد تعديل مواعيد انطلاقها.

وأكد الموقع أنه بإمكان المشجعين حضور مباراتين من أصل أربع مباريات يومياً خلال مرحلة المجموعات، وأنه بالنسبة لتذاكر متابعة منتخب محدد ستتم طرحها مرة أخرى خلال هذه المرحلة من بيع التذاكر والتي تختتم 12 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه: وإلى جانب استاد البيت، واستاد راس أبو عبود؛ تقام مباريات كأس العرب في استاد الثمامة، واستاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد الجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة منافسات كأس العالم قطر 2022.

يذكر أنه تم توجيه الدعوة لـ 23 منتخباً وطنياً للمشاركة في منافسات البطولة، وشهدت مرحلة التصفيات في يونيو الماضي تأهل سبعة منتخبات من أصل 14 فريقاً، لتنضم إلى تسعة منتخبات تصدرت تصنيف الفيفا، من بينها منتخب البلد المستضيف قطر.

وسيتنافس في دور المجموعات 16 منتخباً، تعقبه مباريات الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية .. وستشهد البطولة 32 مباراة على مدار 19 يوماً .

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