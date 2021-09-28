القادسية إلى نهائي كأس الأمير لمواجهة الكويت

المصدر: أ ف ب

ضرب القادسية موعداً مع الكويت في نهائي مسابقة كأس أمير الكويت في كرة القدم المرحّلة من الموسم الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي العربي حامل اللقب 1-صفر أمس الاثنين في نصف النهائي على استاد جابر الأحمد الدولي الذي اكتظ بالحضور الجماهيري.

وسجل الدولي العراقي علي فايز الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وشهدت المباراة الاستعانة بالحكم عبد الهادي العنزي عقب إصابة الحكم المساعد أحمد الصادق بشد عضلي في الدقيقة 42، ما أدى إلى توقف المباراة لدقائق.

وكان الكويت أول المتأهلين بتغلبه على كاظمة 2-1 الأحد في نصف النهائي الأول.

وتقام المباراة النهائية في 23 نوفمبر المقبل.

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