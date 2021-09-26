24 لاعباً في معسكر المنتخب المصري استعداداً لودية ليبيريا

المصدر: د ب ا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش اليوم الأحد قائمة فريقه استعدادًا للمباراة الودية أمام ليبيريا مساء الخميس المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد ان القائمة ضمت 24 لاعباً ... من بينهم أربعة حراس مرمى هم محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو).

وفي الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبد الشافي (الزمالك) محمود حمدي - الونش - (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

وفي خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز).

وفي الهجوم: محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) ابراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب بعد غد الثلاثاء، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز