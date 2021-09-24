ضياء السيد: حديثي عن شيكابالا كان "هزار" !

المصدر: البيان

علق الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، علي واقعة الفيديو المسرب له خلال الساعات الماضية خلال ظهوره بإحدى القنوات الإعلامية.

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،: "انتشار هذا الفيديو المسرب خلال هذه الفترة هي محاولة لإثارة البلبلة، مردفا: "لا يوجد به أى شىء سيئ".

وتابع مدرب منتخب مصر: "علاقتي جيدة بلاعبي الأهلي والزمالك وعلاقتي بشيكابالا جيدة وتربطه علاقة صداقة بنجلي الزملكاوي".

وأكمل: “حقى سأحصل عليه وأشكر كل الناس التى علقت بشكل حيادى لأنها تعرف أخلاقى جيدا، واتخذت إجراءات ضد من أصدر التسريب، لأنه لا ينبغى أن يذاع، وحدث اتصال مع شيكابالا عبر مدحت العدل، لافتا إلى أن التسريب كان متعلقا بحلقة مسجلة منذ 12 يوما”.

وكانت إحدى القنوات الفضائية العربية قد قامت بتسريب مقطع فيديو سبق الظهور الإعلامي للمدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب المصري، ضياء السيد، والذي ظهر خلاله وهو يمزح مع فريق إعداد القناة قبل الحلقة، حيث حدث المدرب العام للمنتخب حول فرص تواجد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بنبرة مازحة أن شيكابالا لن يكون ضمن اختيارات الجهاز الفني الحالي أبدا.

وأظهر الفيديو المسرب أن ضياء السيد كان يتحدث مع أحد أفراد فريق الإعداد من مشجعي الزمالك، وكان يمازحه من خلال السخرية من النادي الأبيض وقائده شيكابالا.

وانتشر الفيديو سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغضب من الجمهور الأبيض، الذي شعر أن المقطع المسرب إشارة إلى وجود توجه لدى الجهاز الفني الحالي للمنتخب بعدم استدعاء شيكابالا إلى مباريات الفراعنة المقبلة.

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