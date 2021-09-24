بطل العرب في السباحة عاملاً على متن باخرة

المصدر: البيان

كشف بطل العرب وأفريقيا في السباحة، التونسي وسيم اللومي،الخميس، أنه يعمل حاليا عاملا في إحدى البواخر، بسبب غياب الدعم عنه لمواصلة تدريباته والعيش.

وقال اللومي في تصريحات لبرنامج "فورم سبورت"، المذاع عبر أثير "موزاييك إف إم" التونسية إنه يشتغل عاملا على متن باخرة إيطالية.

وأشار إلى أنه اتخذ قرار اعتزال السباحة اضطراريا بعد بلوغه 27 عاما، بسبب الأوضاع المادية الصعبة، موضحا أن "الجامعة لم توفر له سوى 500 يورو سنويا، وهو مبلغ غير كاف لرياضي يشارك في منافسات عالمية"، بحسب رأيه.

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