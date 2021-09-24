25 أكتوبر انطلاقة الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

وافقت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعها الذي عقد مساء أمس، على تصورات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول، بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية والتحضير للموسم الجديد، وذلك قبل تجمع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل.

وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر إقامتها اليوم وغداً، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر المقبل، لإقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل، بما ينعكس إيجاباً على جميع اللاعبين وأيضاً إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

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