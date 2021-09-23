لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال يكشف كواليس توقيع السيسي

المصدر: البيان

كشف لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي المصري هاني عبد الهادي كواليس توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قميصه.

وقال هاني، إنه حرص خلال الذهاب إلى التكريم على أن يكون معه التيشيرت والقلم، قبل التكريم استأذن من أحد الشخصيات المتواجدة برغبته في توقيع الرئيس المصري، وبالفعل بعد التقاط الصورة الجماعية، قال السيسي: "حد عاوز حاجة أو ليه طلب، فقلت له أني أرغب في توقيعه على التى شيرت"، وفقاً لليوم السابع.

وأَضاف اللاعب أن مقابلة الرئيس كانت حلما له منذ عام 2016، لأنه يحبه على المستوى الشخصي، وسعيد بتكريمه.

وكتب الرئيس على قميص اللاعب: "خالص شكرى وتقديرى، مع التوقيع وكتابة تاريخ اليوم"، حيث حصل هاني عبد الهادي على الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال في طوكيو.

ومنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المصرية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بعض الأوسمة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس المصري وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

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