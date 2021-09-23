تحديد موعد انطلاق الدوري المصري

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري المحلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاقة الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث كان يفترض أن ينطلق منتصف سبتمبر الجاري.

وتقرر أن تنطلق مسابقة الدوري المصري الممتاز، فور انتهاء فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر المقبل، والتي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، وما يليها من مباريات للأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

وأوضح اتحاد الكرة أن انطلاق الدوري في هذا التوقيت جاء بطلب من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وفيما يخص مستقبل النسخة الحالية من كأس مصر، قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات البطولة بعد الانتهاء من مباراتي ثمن النهائي المقرر خوضهما الجمعة والسبت، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

وجاءت هذه التطورات لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية الدوري المصري لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، حيث ستقام 3 جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل.

ويتوقع اتحاد الكرة أن ينعكس هذا الأمر إيجابا على جميع اللاعبين وأيضا لمنح الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش حتى تتسع أمامه قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

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