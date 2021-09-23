«المحلية» تهدد مستقبل موسيماني في «الأهلي»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي المصري، مهدداً بالرحيل عن النادي، بسبب الأخطاء المتكررة في المباريات المهمة، والتي أفقدت الفريق لقبين محليين هما، الدوري المحلي الممتاز وكأس السوبر المصري، الذي خسره الأهلي، أول من أمس، على يد فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد أن انتهى وقتا المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقرر محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف على ملف كرة القدم، توقيع غرامة مالية على اللاعبين والجهاز الفني، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع موسيماني، وربما تكون هي التحذير الأخير للمدرب، خصوصاً وأن الفريق الأحمر يستعد لخوض مباريات الكأس، حيث يواجه فريق إنبي، السبت، في دور الـ16، ثم يواجه الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز في دور الثمانية، قبل أن يلاقي بتروجت في نصف النهائي.

ويخشى الخطيب من خسارة بطولة الكأس، ومعها سيكون الأهلي فقد ثلاث بطولات محلية في موسم واحد لأول مرة في تاريخ النادي.

ووقع الأهلي في سقطة محلية جديدة بعد ضياع لقب الدوري لحساب منافسه التقليدي الزمالك، بخسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز