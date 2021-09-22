شداد يهاجم «سارقي أموال الرياضة السودانية»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هاجم الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم من وصفهم بـ «سارقي أموال الرياضة»، قائلاً في تصريحات إنه لم يعد هناك مجال لترشح «سارقي أموال الرياضة» في انتخابات الاتحاد السوداني، موضحاً أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني سوف تطلب من أي مرشح فحص النزاهة، والذي قال عنه إنه يضم العديد من الأوراق والأسئلة، ولابد من الإجابة عنها، وقال شداد إن أي شخص تم فتح بلاغ جنائي في مواجهته، لا مكان له في كرة القدم وأسرتها.

وكشف رئيس الاتحاد إن اللائحة أصبحت جاهزة وسوف تفعّل رسمياً في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة نوفمبر 2021.

من ناحية أخرى حسم الفرنسي غارزيتو مدرب المريخ وبالاتفاق مع رئيس نادي المريخ آدم سوداكال الاتفاق مع أربعة لاعبين أجانب وثلاثة محليين لتدعيم صفوف المريخ في الفترة المقبلة، ويتوقع أن يم قيد اللاعبين في مطلع الشهر المقبل مع انطلاقة فترة التسجيلات الرئيسية والتي تبدأ في اليوم الأول من أكتوبر، ويأتي هذا الاتفاق والنادي يشهد صراعاً بين مجموعتين على القيادة الإدارية للنادي.

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