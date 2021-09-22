رسميًا.. تخفيف عقوبة شيكابالا للإيقاف 8 مباريات

المصدر: البيان

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، في اجتماعها اليوم لنظر تظلم نادي الزمالك ضد محمود عبد الرازق، شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ والتي سبق أن وقعتها عليه لجنة المسابقات بعد أحداث التتويج بالدوري.

وقررت اللجنة قبول التظلم وتخفيف عقوبة شيكابالا وفقا للوفد، للإيقاف 8 مباريات، وتغريمه فقط 250 ألف جنيه، بعد نظر التظلم الذي تقدمت به إدارة نادي الزمالك لاتحاد الكرة عقب توقيع العقوبة الأولى على اللاعب.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت في وقت سابق إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه؛ بعد المشادة مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئنون اتحاد الكرة؛ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي توج فيها الزمالك بلقب الدور الممتاز.

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