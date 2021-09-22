الكويت يلحق بالمحرق إلى نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: أ ف ب

لحق الكويت الكويتي بالمحرق البحريني إلى نهائي منطقة الغرب ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه السلط الأردني 2-صفر في الدور نصف النهائي أمس الثلاثاء.

وسجل للفائز كل من فيصل زايد (ق13) والكونغولي تيوميرسي مبوكاني (ق25).

وكان المحرق حجز مقعده للنهائي الاثنين عقب تغلبه في المنامة على حامل اللقب العهد اللبناني بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها النيجيري موسيس أتيدي (ق68) وأحمد الشروقي (ق86) وعبدالله أحمد الحايكي (ق90+2).

ويقام نهائي الغرب في 20 أكتوبر المقبل.

ويلتقي اليوم الأربعاء في "نصف نهائي باقي المناطق" ناساف كارشي الأوزبكي مع موهون باغان الهندي، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر على أرض ممثل الغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز