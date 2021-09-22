للمرة الأولى في تاريخه.. طلائع الجيش يفوز بكأس السوبر المصرية على حساب الأهلي

المصدر: أ ف ب

توج طلائع الجيش بكأس السوبر المصرية لكرة القدم المؤجلة من الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه وفي أوّل نهائي له في المسابقة، بعد فوزه على الأهلي حامل الرقم القياسي بركلات الترجيح 3-2 اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب الجيش ببرج العرب أمس الثلاثاء.

سجل للأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية، وأهدر كل من المغربي بدر بنون، محمد مجدي ومحمد شريف. وسجل للجيش كل من محمد الصباحي، التونسي محمد علي الجويني، عمرو السيسي، فيما أهدر كريم الطيب وحسن مجدي.

وحقق طلائع الجيش وصيف الكأس أّول لقب محلي في تاريخه، فيما فشل الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس لموسم 2019-2020 في زيادة غلته من الانتصارات ليتجمد رصيده عند 11 لقباً.

وسعى الأهلي إلى تعويض جماهيره عن ضياع لقب الدوري لموسم 2020-2021، لصالح غريمه التقليدي الزمالك، فيما كان حلّ طلائع الجيش ثامناً في دوري الموسم الماضي.

غابت الإثارة عن الشوط الأوّل رغم السيطرة والاستحواذ من جانب لاعبي الأهلي لكن عابهم البطء الشديد في نقل الهجمات من دون أن يتمكنوا من اختراق دفاع الجيش المتكتل أمام مرماه.

اضطر لاعبو الأهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء، وكانت المحاولة الاولى عن طريق محمد مجدي "افشه" سيطر عليها الحارس محمد بسام (ق6)، وردّ محمد ناصف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر لمرمى محمد الشناوي، ثم تسديدة طاهر محمد طاهر ارتدت من قدم عبد الرحمن شيكا (ق23)، ورأسية طاهر علت العارضة (ق27).

وفي محاولة لتنشيط الهجوم دفع مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالوافد الجديد الموزمبيقى لويس ميكيسوني. وكاد محمد مجدي يضع فريقه في المقدمة بعدما تلقى تمريرة ميكيسوني داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بسام الى ركنية (ق72)، ليعود الأخير ويتألق مجدداً أمام تسديدة الشحات (ق78).

مع بداية الوقت الإضافي الاوّل، دفع موسيماني بالوافد الثاني المهاجم حسام حسن بدلاً من قلب الدفاع أيمن أشرف لزيادة الكثافة العددية للمهاجمين.

سيطر الأهلي لكن من دون فعالية أو خطورة على مرمى طلائع الجيش المتكتل دفاعياً بعشرة لاعبين أمام مرماه تنفيذا لتعليمات مديره الفني عبد الحميد بسيوني، ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لطلائع الجيش.

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