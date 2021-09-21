الشبيبة المغربي يستعين بالخبرة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تم توقيع اتفاقية تعاون رياضي مشترك بين مجلس إدارة نادي اتحاد الشبيبة الرياضية لكرة القدم المغربي «تارودنت»، وشركة جلوبل بروفشنال سبورت الإماراتية الخاصة، بحضور الدكتور سليم بن سرور الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «جلوبل بروفشنال سبورت» وعبد الصادق نايت محمد رئيس نادي اتحاد الشبيبة الرياضية في احتفال رسمي، أقيم في مدينة تاردونت المغربية. وتهدف الاتفاقية إلى الاستثمار وتطوير وإدارة فريق كرة القدم، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة بأكملها، وذلك باستخدام أفضل التنظيمات والممارسات العالمية في المجال الرياضي، التي تمتلكها الشركة وبرؤية مستقبلية لتحويل الفريق الأول لكرة القدم إلى شركة متخصصة، بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة ورابطة اللاعبين ورجال الأعمال والجماهير.

كما شملت الاتفاقية كرة الصالات والكرة النسائية وكل المراحل السنية لكرة القدم وبقية الألعاب من كل الأمور التنظيمية و الإدارية والمالية والفنية، يذكر أن فريق اتحاد الشبيبة الرياضية يعتبر أحد أعرق الفرق المغربية، حيث تم تأسيسه سنة 1937.

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