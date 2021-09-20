الشرطة تفصل بين جماهير المريخ والإدارة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في سابقة هي الأولى من نوعها في الملاعب السودانية، فصلت الشرطة السودانية بين جماهير المريخ ومجلس الإدارة، بطوق أمني داخل ملعب المباراة التي جمعت المريخ بفريق إكسبريس الأوغندي في مدينة الأبيض ضمن مباراة الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية للأندية الأبطال.

وذلك على خلفية الصراع الإداري حول مجلس الإدارة بين مجلس آدم سوداكال ومجلس حازم مصطفى الذي انتقل للجماهير تفادياً للاحتكاك أثناء المباراة، وظهرت بوادر الاختلاف بعد وصول باصات من العاصمة الخرطوم تدعم حازم مصطفى، وأخرى من الفاشر تدعم سوداكال وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا أن تم الفصل بين الطرفين من الشرطة.

وتأهل المريخ السوداني إلى دور الـ32 من مسابقة أبطال أفريقيا عقب فوزه على إكسبريس الأوغندي بهدف من دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما بملعب قلعة شيكان بالأبيض، وحقق المريخ فوزاً غالياً على ضيفه بهدف وحيد لنجمه العائد من الإصابة أحمد حامد التش ليتخطى المرحلة التمهيدية ويتأهل للمجموعات.

فيما تأهل الهلال السوداني إلى دور الـ(32) من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تجاوز عقبة منافسه فاسيل الإثيوبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان الهلال قد تقدم عن طريق اللاعب محمد عبدالرحمن (24)، قبل أن يدرك الفريق الإثيوبي التعادل قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

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