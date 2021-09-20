تأهل بلوزداد وسطيف الجزائريان إلى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

صعد نادي شباب بلوزداد الجزائري إلى الدور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر تغلبه على ضيفه أكوا يونايتد النيجيري 2 /صفر، مساء أمس الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

كان شباب بلوزداد خسر مباراة الذهاب صفر/َ1 ويتأهل بذلك للدور المقبل بنتيجة 2/ 1 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي شباب بلوزداد في الدور المقبل مع أسيك ميموزا الإيفواري، الذي تأهل على حساب تونجيت السنغالي.

وفرض شباب بلوزداد سيطرة مطلقة على المباراة، لكنه فشل في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت له إلا عند الدقيقة 71 عندما نجح مهاجمه هشام خلف الله في تسجيل الهدف الأول من كرة خدعت حارس نادي أكوا، وبعد 10 دقائق من ذلك تمكن القائد شمس الدين نساخ من مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء.

كما تجنب وفاق سطيف الجزائري خروجا مدويا من المسابقة نفسها، بعد تخطيه ضيفه أف سي فورتون من جامبيا بركلات الترجيح 5/ 4 مساء أمس الأحد، في إياب الدور التمهيدي الأول من المسابقة.

وأنهى وفاق سطيف الوقت الرسمي للمباراة فائزا بثلاثية نظيفة، بعدما خسر ذهابا بنفس النتيجة، لكنه نجح في حسم التأهل بركلات الترجيح، بعد إضاعة أحد لاعبي فورتون الركلة الأخيرة.

وعمل لاعبو وفاق سطيف منذ بداية اللقاء على تدارك خسارة مواجهة الذهاب، حيث سجل لاعب فورتون الهدف الأول بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الثالثة، وأضاف مراد بن عياد، الهدف الثاني في الدقيقة 20. وتمكن المخضرم عبد المؤمن جابو، من توقيع الهدف الثالث في الدقيقة 67.

يشار إلى أن وفاق سطيف سيواجه نادي نواديبو الموريتاني المتأهل على حساب نادي ايسي من بنين في الدور التمهيدي الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز