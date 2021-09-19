تشكيل «تنفيذي» رابطة الأندية المصرية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تم الإعلان عن تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية، في أعقاب اجتماع ممثلي الأندية، واختير الأعضاء بالتزكية بعد انسحاب اثنين من المرشحين، وهم: عماد متعب نجم الأهلي السابق، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، وشريف صالح وخالد رفعت وأحمد دياب، فيما قرر اتحاد الكرة ترشيح كل من اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق للاتحاد، ليكتمل تشكيل الرابطة، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول الأربعاء المقبل، لتشكيل هيئة مكتب الرابطة واختيار الرئيس والنائب.

وتختص مسؤولية رابطة الأندية في إدارة مسابقة الدوري الممتاز وحقوق الأندية، واختيار رئيس لجنة المسابقات، بعيداً عن مسؤوليات اتحاد الكرة نفسه.

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