الهلال والمريخ أمام «كاس»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أدلى مندوبا الهلال والمريخ، بتفاصيل مثيرة حول أزمة الموسم حول توقيع الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، تعاقدات مع الناديين، فقد كشف الطاهر يونس، نائب رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، تفاصيل جديدة ومثيرة، بشأن أقواله أمام المحكمة الدولية «كاس» في قضية لاعبي المريخ، رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد.

وقال الطاهر يونس: مهمتنا هي أن نجتهد ونسارع في استرداد حقوق الهلال، ورسالتنا اليوم وصلت للمحكمة، وأكد أنهم ركزوا اليوم في لفت نظر المحكمة، إلى فصل ملف كل لاعب على حدة، باعتبار أن كل لاعب تم التعاقد معه في زمان ومكان مختلفين.

فيما طالب مدثر خيري نائب رئيس المريخ للشؤون الرياضية، المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بشطب القضية التي رفعها نادي الهلال بشأن أحقيته في ضم الثلاثي رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد. وكان اللاعبون الثلاثة، قد وقعوا للهلال، ثم وقعوا للمريخ، في فترة تسجيل واحدة، قبل أن يعتمد الاتحاد السوداني لكرة القدم، انضمامهم للمريخ.

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