قرعة سلة العرب «أون لاين» بمشاركة قياسية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

سيكون عشاق كرة السلة العربية على موعد اليوم مع قرعة بطولة الأندية 33 التي يستضيفها حامل اللقب نادي الاتحاد السكندري من 29 الشهر الحالي وحتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات «الثانية ظهراً» بتوقيت مصر، وتجرى القرعة عبر اجتماع افتراضي «أون لاين» ويتم بثها مباشرة في الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة السلة، وتشهد النسخة الحالية رقماً قياسياً في المشاركة هو الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث يشارك 18 فريقاً هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذر كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.

وستوزع الفرق على 4 مجموعات بواقع 4 في مجموعتين و5 في المجموعتين المتبقيتين بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي على صالتي نادي الاتحاد وبرج العرب بطريقة الدوري من دور واحد ثم يتأهل فريقان من كل مجموعة لدور الثمانية الذي ستقام مبارياته اعتباراً من 6 أكتوبر في برج العرب بلقاء الأول مع الثاني من كل مجموعة على أن يكون 5 أكتوبر هو يوم الراحة الوحيد.

إشادة

وفي تعليقه على القرعة رحب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بالمشاركين، متوقعاً بطولة استثنائية تليق بمستوى ومكانة كرة السلة العربية، وتعكس مدى الجهد الذي تبذله الاتحادات العربية في سبيل تطور أنديتها ومنتخباتها، وثمّن القرقاوي التحضيرات التي يقوم بها النادي المنظم بقيادة رئيسه محمد مصيلحي مشيراً إلى أن الاتحادي السكندري نادٍ عريق وصاحب رقم قياسي في عدد الألقاب، وهو قادر على إخراج هذه البطولة بصورة مشرّفة، لما يضمه من كفاءات إدارية وفنية وقدرة على التنظيم الجيد، وأشاد القرقاوي بالجهد المبذول من قبل الأمانة العامة للاتحاد العربي وفريق العمل بقيادة الأمين العام العميد عبدالله شلبي، متمنياً كل التوفيق والنجاح للجنة المنظمة وكل المشاركين في هذا الحدث السنوي الكبير.

من جهة أخرى ينتظر أن يوقع الاتحاد العربي غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دولار على الناديين المعتذرين الكرامة وخدمات البريج على أن لا يسمح لهما بالمشاركة في البطولات المقبلة إلا بعد سداد هذه الغرامة.

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