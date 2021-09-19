رسالة صلاح بعد خروج بلاده من القائمة الحمراء

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشف ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أول رسالة وصلته من محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد خروج مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا، وهي الدول التي يستلزم السفر منها أو إليها، اتخاذ إجراءات الحجر الصحي، وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح مدرب «الفراعنة»، أن صلاح قال له، الحمد لله يا كابتن، إن شاء الله تعدي على خير، وهو ما يؤكد وجود صلاح في مواجهة ليبيا المقبلة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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