ضياء السيد: لن نسحب شارة المنتخب من محمد صلاح

المصدر: وكالات

أغلق ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر الباب تماما أمام سحب شارة القيادة من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حيث صرح مدرب المنتخب عبر قناة الزمالك:"ليس من الذكاء أن نفتح مواضيع انتهت، صلاح قائد للمنتخب، كيف نسحب الشارة منه؟".

وشدد "نحترم جميع قرارات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ولم نتول المسؤولية من أجل تشويه قراراته بل نشكرها على الفترة التي قضاها، وكل القرارات التي اتخذها".

وكشف ضياء السيد وفقاً للشروق: "أول رسالة وصلتني من صلاح بعد خروج مصر من الدائرة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، قال لي الحمد لله يا كابتن، وإن شاء الله تعدي على خير".

وتابع "كذلك أخبرني محمد النني بأنه تعافى من إصابته، وعاد للتدريبات، وسيخوض مباراة مع أرسنال في كأس إنجلترا، يوم الأربعاء".

وأشار إلى أن المدير الفني كارلوس كيروش، يتابع جميع اللاعبين المحترفين خارج مصر، وكذلك لاعبي المنتخب الأوليمبي، لكنه لم يتطرق لملف الأعمار السنية".

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