الزوراء بطلاً للسوبر العراقية للمرة الخامسة

المصدر: أ ف ب

توج الزوراء وصيف الدوري الموسم الماضي بلقب الكأس السوبر العراقية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على حامل اللقب وبطل الكأس القوة الجوية 1-صفر الجمعة في المباراة التي أقيمت على استاد الشعب الدولي من دون حضور جماهيري.

وقاد مازن فياض فريقه الزوراء إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (51).

وتسبق مباراة الكأس السوبر العراقية التي انطلقت عام 1986 وتوج الرشيد بنسختها الاولى، عادة انطلاق الدوري.

وتوقفت المسابقة التي حقق فيها الزوراء اللقب أربع مرات سابقة مقابل مرتين للقوة الجوية وكانت تعرف بكأس المثابرة، عام 2003 بسبب أوضاع الحرب في البلاد آنذاك، لتعود وتستأنف عام 2017 بتسمية الكأس السوبر.

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