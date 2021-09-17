السعودية تستضيف «خليجي الصالات» في نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة القدم في دول التعاون الخليجي تنظيم النسخة الثالثة من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الرجال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 20 - 29 نوفمبر المقبل في ضيافة مدينة جدة في السعودية، بمشاركة جميع الدول الخليجية التي أعلنت موافقتها على موعد البطولة، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان.

وأكد خميس الشامسي مشرف المنتخبات لكرة الصالات عقد اجتماع بين إدارة المنتخبات والجهازين الفني والإداري للمنتخب الأحد المقبل «عن بعد» لوضع الخطوط العريضة لخطة إعداد المنتخب وقال: إن عبدالرؤوف عمر المدير الفني للمنتخب يتابع مباريات كرة الصالات باستمرار وستكون الفرصة متاحة أمام جميع لاعبي الأندية للانضمام للمنتخب.

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