«فيفا» يطلب الاجتماع بالاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجتماعاً مع الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر تقنية الفيديو في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وحدد رئيس لجنة الحوكمة بـ(فيفا) الاجتماع مع الأمين العام لاتحاد الكرة الدكتور حسن أبوجبل للوقوف على آخر المستجدات في انتخابات الاتحاد السوداني المقرر لها أكتوبر المقبل، بجانب التطورات الإدارية في ملف نادي المريخ.

فيما طالب نواب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً طارئاً وعاجلاً مع رئيس الاتحاد الدكتور شداد، لبحث تطورات الأزمة.

وقال نصر الدين حميدتي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، ورئيس اللجنة المالية والتسويق، إن الاتحاد اعتمد مجلس المريخ المنتخب في الجمعية العمومية بحديقة الموردة.

يذكر أن نادي المريخ السوداني، يعيش أزمة مجلسين منتخبين، الأول يرأسه آدم سوداكال وعقد جمعيته العمومية باستاد المريخ، والثاني تمت الانتخابات بحديقة حي الموردة، برئاسة حازم مصطفى.

ورفض الموزمبيقي محمد فيصل رئيس هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لعب أي مباراة دولية في استاد الهلال ليلاً، وشدد على أن الإضاءة التي شاهدها باستاد الهلال، تقل عن جودة الإضاءة المعتمدة من الكاف بنسبة 1/ 3 تقريباً.

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