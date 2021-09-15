تكريم والدة نجم الأهلي المصري يثير التفاعل جماهيرياً

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

لقيت اللفتة الطيبة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تجاه والدة نجم الأهلي السابق، محمد عبد الوهاب، الذي رحل عام 2006 أثناء أحد تدريبات الفريق الأحمر في ملعب مختار التتش، تفاعلاً جماهيرياً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم الراحل محمد عبد الوهاب، خلال احتفالية أقيمت الثلاثاء، بمناسبة فوز الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة العاشرة في تاريخه، تحت عنوان «تدشين النجمة العاشرة».

وحرص الخطيب على استقبال والدة محمد عبد الوهاب، والتي تم دعوتها لحضور الحفل، وقام باصطحابها أثناء صعودها على المنصة للتكريم، وتقبيل رأسها وسط تصفيق حار من الحاضرين، وتم عرض صورة حية من التكريم على شاشة كبيرة، مكتوب عليها «ستظل أماً لجميع اللاعبين».

وحرصت اللجنة المنظمة للاحتفالية على عرض فيديو خاص بمشوار النجم الراحل خلال مشواره مع الكرة بقميص الأهلي، وكذلك فيلم تسجيلي عن مسيرته ومشاهد من حديثه وعشقه وتمسكه بالنادي الأهلي، حتى اللحظات الأخيرة من عمره.

في سياق مختلف، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استعداداً لبدء مهمته مع الجديدة «الفراعنة»، وكان في استقباله مواطنه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

وتولى كيروش مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفاً لحسام البدري، ويبدأ أولى مهامه الرسمية في مواجهتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، خلال أكتوبر المقبل، في حين يسعى اتحاد الكرة لتوفير مباراتين وديتين لمنتخب مصر ضد مالي وتوغو قبل لقاء ليبيا.

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