اعتداءات وطلقات رصاص في المريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أحداث دامية شهدها نادي المريخ، بعد الاشتباكات المباشرة بين أنصار المجلسين المتصارعين في النادي، وصل الأمر للضرب والاعتداء وإطلاق الرصاص في الهواء، وخلف الاشتباكات مصابين، أفادت مصادر بأن حالة بعضهم حرجة، وتم نقل أعداد من الجماهير للمستشفى، وتم فتح بلاغات جنائية من مجموعة آدم سوداكال في مواجهة أعضاء من مجموعة حازم مصطفى، بحسب بيان هددوا فيه المجموعة التي أعلنت تحريرها للاستاد والنادي، بعواقب وخيمة، جراء الخطوة التي وصفوها بأنها تمت أمام أعين السلطات والشرطة، ونفذت مجموعة سوداكال تهديدها بالعودة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أعلنوا من خلالها استعادة الاستاد والملعب.

وتوقع مراقبون تطورات جديدة في الأحداث خلال الساعات القادمة، وعانى نادي المريخ من صراعات متواصلة طوال فترة الدورة التي انقضت لمجلس الإدارة السابق، وتعقدت الأوضاع بعد تدخلات الاتحاد السوداني لكرة القدم، والتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي رسم خارطة طرق لحل الأزمة، فاقمت من الأزمة، بالتفسيرات المتضاربة لقرار الفيفا، لتنعقد جمعيتان عموميتان، أفرزتا مجلسين بقيادة آدم سوداكال وحازم مصطفى، فيما حدد الاتحاد السوداني اعترافه بمجلس حازم مصطفى، وهو ما رفضه مجلس آدم سوداكال، الذي اعتبره تدخلاً في استقلالية النادي، بنص النظام الأساسي في الاتحاد والمريخ.

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