صورة لشيكابالا مع موسيماني تثير تفاعل جمهور الأهلي

المصدر: البيان

أثارت صورة وتعليق نشره محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك تفاعلأً كبيراً من قبل جمهور الأهلي المصري، حيث نشر سيكابالا صورة له مع مدرب نادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأرفق شيكابالا الصورة بتعليق مقتضب جاء فيه: "وأنا محترم مع المحترمين".

وعادة ما يتعرض شيكابالا المثير للجدل، للشتم وصافرات الاستهجان خلال مواجهة الغريمين الزمالك والأهلي، وواجه مؤخرا هجوما واسعا من جماهير المارد الأحمر.

وكان شيكابالا، تعرض للإيقاف لمدة 8 أشهر من الاتحاد المصري بعد مشادة جمعته برئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد في لقاء البنك الأهلي، في الجولة الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي.

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